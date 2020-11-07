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’den açıklama geldi

Fenerbahçe’den açıklama geldi
Giriş Tarihi: 7.11.2020

Çağlayan Adliyesi'nde dün görülen duruşmaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin ve Burak Kızılhan da katıldı. Sarı-lacivertli kulüp beraat kararları sonrası, "Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan davada eski başkanımız Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerimiz, şike ve teşvik suçlamalarından beraat etti." açıklamasını yaptı. Karar sonrası bir tweet atan Şekip Mosturoğlu: "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe" dedi.-

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