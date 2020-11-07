Yıldırım beraat etti

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararı Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan "Futbolda Şike" davası dün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Dün görülen iki ayrı davada 23 kişiye beraat çıktı. İlk davada eski F.Bahçe'li yönetici Şekip Mosturoğlu, futbolcu Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Sivasspor eski başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanık için beraat kararı verildi.

İTİRAZ SÜRESİ İÇİN YEDİ GÜN VAR

İkinci davada ise eski F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraat etti. Mahkeme ilk davada Hakan Karaahmet'e ise "konut dokunulmazlığını ihlale azmettirme" suçundan 6 bin TL adli para cezası verdi. F.Bahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Kararlara 7 gün içerisinde itiraz edilmezse kesinleşecek" dedi.