  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Yıldırım beraat etti

Yıldırım beraat etti

Davası’nda F.Bahçe eski başkanı ’ın arasında bulunduğu 23 sanık dün temize çıktı.

Yıldırım beraat etti
Giriş Tarihi: 7.11.2020

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararı Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan "Futbolda Şike" davası dün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Dün görülen iki ayrı davada 23 kişiye beraat çıktı. İlk davada eski F.Bahçe'li yönetici Şekip Mosturoğlu, futbolcu Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Sivasspor eski başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanık için beraat kararı verildi.

İTİRAZ SÜRESİ İÇİN YEDİ GÜN VAR
İkinci davada ise eski F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraat etti. Mahkeme ilk davada Hakan Karaahmet'e ise "konut dokunulmazlığını ihlale azmettirme" suçundan 6 bin TL adli para cezası verdi. F.Bahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Kararlara 7 gün içerisinde itiraz edilmezse kesinleşecek" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yıldırım beraat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA