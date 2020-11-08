Fener'e Konya şoku

Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet alan Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'a 2-0 yenilerek namağlup unvanını kaybetti. 26. dakikada Milosevic'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Kravets, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi ancak kaleci Altay bu pozisyonda iyi yer tutarak gole engel oldu. 31'de sağ taraftan Gökhan Gönül, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Pelkas'a pasını aktardı. Pelkas'ın gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 35'te hakem Ali Şansalan, VAR'ın uyarısıyla gol öncesindeki pozisyonu izledi. Şansalan, golden önceki pozisyonda Valencia'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti. 39'da yarı sahanın ortalarından Ozan'ın yaptığı ortada ceza yayı üzerinde yükselen Samatta'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.





SON SÖZÜ KRAVETS SÖYLEDİ

59'da sağ tarafta topla buluşan Samatta'nın çaprazdan kaleye sokularak yaptığı vuruşta kaleci Sehic iyi yer kapatarak gole engel oldu. 67'de sol taraftan yapılan ortada arka direkteki Shengelia kafayla indirdi. Jevtovic önüne düşen topa bekletmeden voleyle vurarak takımını öne geçirdi: 0-1. 77'de uzun pasta Kravets savunma arkasına sarktı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ukraynalı futbolcu, düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırmayı başardı: 0-2. 87'de Konyaspor savunmasından dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Gustavo'nun plase şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta gitti. Karşılaşma 2-0 sona erdi.



ZORUNLU DEĞİŞİM

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına göre zorunlu tek değişiklikle takımını sahaya sürdü. Sarı-lacivertlilerde dünkü idmanı kasık sakatlığı sebebiyle yarıda bırakan Jose Sosa, İttifak Holding Konyaspor karşısında kadroda yer almadı. Genç teknik adam, Sosa'nın yerine Mame Thiam'ı ilk 11'de görevlendirdi.

THİAM 4 MAÇ SONRA F.BAHÇE'DE

Mame Thiam, 4 maç sonra ilk 11'de şans buldu. Sarılacivertlilerin ligdeki ilk 4 maçına ilk 11'de başlayan ama hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamayan Thiam, 4. haftadaki Fatih Karagümrük kaşılaşmasından sonra ise ilk 11'de görevlendirilmemişti.



İZMİR'İ UNUTMADILAR

Fenerbahçeli taraftarlar İzmir'de geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenleri unutmadı. Sarı-lacivertliler Kale arkası tribününe asılan pankartla, Türkiye'yi yasa boğan olayda yaşamını yitirenlere ve depremzedelere destek verdi. F.Bahçeli taraftarlar mucize çocuklar Elif ve Ayda'yı da unutmadı.