Fener’de Rojo sesleri

F.Bahçe savunma problemleri sebebiyle devre arası takviye yapma girişimlerine erken başladı. Yediği 8 golle ilk 3 içerisindeki en çok gol yiyen ekip konumundaki Kanarya Ocak ayında savunma hattını güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, hem geçen sezonun devre arasında hem de yaz transfer döneminde ismi gündeme gelen Manchester United'tan Marcos Rojo için yeniden nabız yoklama kararı aldı. Hem stoperde hem sol bekte görev yapan Arjantinli oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

6 SEZONDUR MANU'DA FORMA GİYİYOR

2014 yılından bu yana MANU'da görev yapan 30 yaşındaki futbolcu Arjantin Milli Takımı'nda da şu ana dek 61 kez görev aldı ve bu süreçte 3 kez gol sevinci yaşadı. M.United öncesi Estudiantes, S.Moskova ve S.Lizbon kulüplerinde de görev yapan tecrübeli isim için önümüzdeki günlerde temaslar sıklaştırılacak. Bu arada sarı-lacivertlilerde G.Birliği maçının hazırlıkları yarın start alacak. İdmanda; milli takımlarına giden Ozan, Sangare, Caner, Altay, Ömer Faruk, Ferdi, Novak, Enner Valencia, Samatta, Pelkas ve Tisserand yer almayacak.