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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe’den ocak bombası

F.Bahçe’den ocak bombası

Valencia’dan beklenen verimi alamayan İstanbul ekibi, West Ham’dan Yarmolenko’yu alacak.

F.Bahçe’den ocak bombası
Giriş Tarihi: 11.11.2020

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve sezon başı kadrosuna 18 takviye yapan Fenerbahçe'de yönetim, ara transfer döneminde de dünyaca ünlü bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, sezon başında Meksika ekibi Tigres'ten aldığı forvet Enner Valencia'nın performansından memnun kalmaması üzerine West Ham United'da oynayan Andriy Yarmolenko'yu almak için görüşmelere başladı. Daha önce Dinamo Kiev ve Borussia Dortmund'ta da forma giyen 31 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun kiralık olarak istendiği ifade edildi. Bu arada F.Bahçe'de ilk 11'e giremeyen oyuncuların sıkıntı yaratmaya başladığı ortaya çıktı. İstanbul ekibinin Sivasspor'dan aldığı Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Novak'ın istediği süreleri alamamaları kriç çıkardı. Novak ile Mert Hakan Yandaş'ın yedek kulübesine mahkum olmaktan dolayı mutsuz oldukları belirtildi.

UMDUKLARINI BULAMADILAR
Süper Lig'de şu ana dek oynanan 8 hafta sonunda büyük beklentilerle transfer edilen Mert Hakan Yandaş 6 maçta forma giyerken, yalnızca 92 dakikada sahada kaldı. Novak ise 8 haftada 2 maçta forma şansı bulabilirken sadece 40 dakika oyunda kalabildi.

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