F.Bahçe gaza bastı

Sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe, devre arasında da adından söz ettirmek için kolları sıvadı. Kanarya'nın merkez orta sahaya bir takviye daha düşündüğü ve Athletic Bilbao ile sözleşmesi bu yaz sona eren Benat Etxebarria'ya kanca attığı ileri sürüldü. İspanyol basını sarılacivertli ekibin 33 yaşındaki oyuncunun transferi için ısrarcı olduğunu ileri sürerken önümüzdeki günlerde görüşmelerin sıklaştırılması bekleniyor. Başarılı İspanyol oyuncunun Avustralya temsilcisi Macarthur FC ile temasta olduğunu belirtirken, sarılacivertli takımın da kendisiyle ilgilendiği yazıldı.

5 KULÜP İSTİYOR

Kanarya Zenit'te forma giyen ve 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli kanat-forvet Sebastian Driussi için de girişimlerini sürdürüyor. Futbolcuyu 5 kulüp isterken en güçlü adayın Fenerbahçe olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona erecek.