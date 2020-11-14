Pandev ve Eljif sevinçten agladı

KUZEY Makedonya, EURO 2020 Play-Off finallerinde Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı. Kuzey Makedonya, 1960 yılından beri düzenlenen turnuvada ilk kez temsil edilecek. Maçın sonunda bu tarihi başarı coşkuyla kutlandı. Maçtaki tek golü kaydeden eski Galatasaraylı Goran Pandev'le eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, karşılaşma sonrası saha ortasında gözyaşlarını tutamadılar. Kuzey Makedonya; C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile mücadele edecek.