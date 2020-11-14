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’de gündem şike

Portekiz’de gündem şike
Giriş Tarihi: 14.11.2020

PORTEKİZ'DE Benfica'ya yapılan şike baskınının detayları ortaya çıkmaya başladı. Portekiz basınından Record'un haberine göre kiralık olarak Beşiktaş'ta da oynayan Anderson Talisca'nın 2014 yılındaki transferinin şikeye yol açmış olabilecek bazı para transferleri içerdiği ve Portekiz polisinin de bu belgeleri araştırdığı belirtildi. Braga'nın 2009/10 yılında Benfica'ya şampiyonluğu bilerek verdiği ve Talisca'nın menajeri üzerinden bunun organize edildiği iddialarının olduğu öne sürüldü. O dönem Braga Başkanı olan Antonio Salvador'un, 4 yıl sonra Talisca'nın menajerinin de yer aldığı şirkette yönetici pozisyonuna geldiği ve Talisca transferinde bu şirkete de 400 bin Euro komisyon ödendiği bilgisi paylaşıldı. Bu bedelin de, 2009/10 yılında şampiyonluğun kaybedilmesi karşılığında ödenmesi gereken bedelin bir parçası olduğu iddialarının olduğu vurgulandı.

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