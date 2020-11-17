Fener’e şok

SÜPER Lig'de şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Hollanda'dan geldi. Milli arada Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin'in ardından Ferdi Kadıoğlu da sakatlandı. Sarı-lacivertli ekipte beklentilerin yüksek olduğu isimlerin başında gelen ve Hollanda U21 Milli Takımı ile kampta bulunan 21 yaşındaki futbolcu sakatlanarak kadrodan çıkartıldı. Hollanda U-21 Milli Takımı'nın Portekiz ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek olan Ferdi'nin sakatlığının ciddiyeti Türkiye döndükten sonra belli olacak. Genç orta saha oyuncusunun Fenerbahçe doktorlarının da kontrolü sonrası Gençlerbirliği maçı kadrosunda olup olmayacağı netleşecek. Fenerbahçe'de 3. sezonuna giren Ferdi bu sezon sarı-lacivertli formayı 5 maçta giyerken, 2 mücadeleye de on birde başlamıştı.