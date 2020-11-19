Kanarya’ya müjdeli haber

Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maç öncesi sakatlardan güzel haber geldi. Sarı-lacivertli ekibin ilk 11'in değişilmez isimleri Jose Sosa, Serdar Aziz ve Mbwana Samatta'nın iyileştiği açıklandı. İstanbul ekibinde Perotti, Gökhan Gönül, Harun Tekin ve Ferdi Kadıoğlu'nın sakatlıkları sürerken, Ekvador Milli Takımı'na giden Enner Valencia'nın korona virüs testi de pozitif çıktı. Sosa, Serdar ve Samatta'nın takımla birlikte çalışmalara başladığı, bu oyuncuların Gençlerbirliği maçında Erol Bulut'un şans vermesi halinde ilk 11'de görev yapabilecekleri belirtildi.



SEMİH ŞENTÜRK FENERBAHÇE'DE

FENERBAHÇE'NİN eski futbolcularından Semih Şentürk, sarı-lacivertlilerin futbol akademisinde antrenörlüğe getirildi. İstanbul ekibinde yıllarca forma giyen ve 'Genç Semih' lakabını alan Semih Şentürk, sarı-lacivertli ekipte altyapıda çalışacak. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe formasını 'Genç Semih' olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek. Kendisine Fenerbahçe Futbol Akademisi Antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz."