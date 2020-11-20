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F.Bahçe’de hedef Jorge

Sarı-lacivertliler, Santos’un 18 yaşındaki golcüsünü istiyor.

F.Bahçe’de hedef Jorge
Giriş Tarihi: 20.11.2020

Devre arasında geleceğe yatırım yapma planları yapan F.Bahçe, G.Amerika'da forma giyen oyuncuları takip ederken Santos'ta görev 18 yaşındaki golcü Kaio Jorge için düğmeye bastı. Kanarya için futbolcu arayan Fabio Luciano'nun Kaio Jorge için verdiği raporun dikkat çekici olduğu ve yıldız ismin Ocak'ta F,Bahçe forması giyebileceği öne sürüldü.

2021 ARALIK AYINA KADAR
Jorge'nin kulübü ile olan sözleşmesi 2021 yılının Aralık ayında bitecek. Bu arada F.Bahçe'nin Trabzon'dan kadrosuna kattığı Filip Novak, hayal kırıklıklarına bir yenisini daha ekledi. Kanarya'da yedek kalmaktan kurtulamayan oyuncu Çekya Milli Takımı'nda da aynı akıbeti yaşadı ve kulübeye mahkum kaldı.

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