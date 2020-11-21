Fener çıkış arıyor

Süper Lig'de ilk mağlubiyetini milli ara öncesinde evinde İttifak Holding Konyaspor'dan alan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Sarı-lacivertli takım, haftaya 17 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında geride kalan 92 maçta sarı-lacivertliler 46, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 31 müsabakada eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 8 lig maçından 6'sını kazanıp, ikisinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 163 gole, Gençlerbirliği 97 golle karşılık verdi. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe 37 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertli takım, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 8'inde berabere kaldı.