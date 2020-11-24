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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Sivas Belediyespor I CANLI İZLE

- Belediyespor I CANLI İZLE

'nda 4. tur heyecanı bugün başladı. Günün son maçında , sahasında Belediyespor'u konuk ediyor.

Fenerbahçe - Sivas Belediyespor I CANLI İZLE

24.11.2020, 20:34

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediye Spor ile oynayacağı maçta sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor.

CANLI YAYIN

FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇININ 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Caner Erkin, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan, Ozan Tufan, Mert Hakan, Thiam, Ferdi, Ömer Faruk, Samatta

FENERBAHÇE 4. TURDAN BAŞLIYOR

Süper Lig'de zirveyi kovalayan ve sezonu çifte kupayla kapatmak isteyen sarı-lacivertlilerin yolculuğu 4. turdan başlıyor. Kanarya'nın rakibi ise 3. turda Vanspor'u eleyen 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor.

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