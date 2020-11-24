Kupa heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur karşılaşmalarıyla bugün kaldığı yerden devam edecek. Karşılaşmalar her zaman olduğu gibi A Spor'dan ekranlara gelirken günün en dikkat çeken maçlarından biri Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor arasında oynanacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak bu randevuda Sarper Barış Saka görev yapacak. Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla 20. sırada yer alan Denizlispor ise saat 15.00'te 2. Lig Kırmızı Grup'taki Ege temsilcisi Turgutluspor ile kozlarını paylaşacak. Saat 15.00'te başlayacak bu mücadelede ise Kadir Sağlam düdük çalacak.

MUĞLA ANKARA'DA

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Muğlaspor da 1'nci Lig ekibi Ankaraspor'a konuk olacak. Osmanlı Stadı'nda Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı maç 14.30'da başlayacak.