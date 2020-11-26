F.Bahçe atakta

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, sezon sonunda hedefe ulaşmak için yeniden transfer harekatına başladı. Yaz transfer döneminde 18 yeni takviye ile kadrosunu baştan aşağı değiştiren Fenerbahçe, ocak ayında iki yıldızı daha kadrosuna katacak. İngiliz medyası Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta tarafından takıma alınmayan ve sezon başından beri kulübünde forma giyemeyen Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti. Fenerbahçe'de son yıllarda her transfer döneminde gündeme gelen 32 yaşındaki başarılı on numaranın İstanbul ekibiyle ön anlaşma yaptığı bildirildi.

İMZAYA YAKINLAR

F.Bahçe, Hırvat golcü Mandzukic ile de görüşmelere başladı. Son olarak Katar'da Al-Duhail ekibinde forma giyen 34 yaşındaki tecrübeli golcünün de imzaya yakın olduğu öğrenildi. Bu arada sakatlanan Samatta'nın Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyemeyeceği belirtildi.