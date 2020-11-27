Fener’e kötü haber

Fenerbahçe'ye pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi kötü haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte önceki gün sakatlığı açıklanan Mbwama Samatta'nın durumu belli olurken başarılı golcünün 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Teknik direktör Erol Bulut dün düzenlediği basın toplantısında "Samatta'yı biz maçta 60 dakika oynattık. Hafta sonu olan maçı düşünerek oyundan aldık. Ama maalesef sakatlığı ile ilgili 3-4 haftalık bir sorun yaşayacağız. Bizim için çok değerli. İhtiyacımız olan bir futbolcu. İnşallah kısa zamanda sahalara dönecek" dedi.

VALENCIA HENÜZ KATILMADI

Bulut, virüs testi pozitif çıkan Valencia'nın 1-2 gün içerisinde Türkiye'ye döneceğini bildirdi. Derbiye yönelik de konuşan Bulut, "Eksiklikler her iki ekipte de var. Bu hafta da 3 puanı alarak ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.