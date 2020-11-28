Planlar hazır

Süper Lig'de yarın F.Bahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbi öncesi iki takımın teknik direktörleri planlarını yapıp maç saatini beklemeye başladı. 20 puanla 2. sırada bulunan Kanarya bu maçı da kazanıp ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını açmayı hedeflerken 13 puanı bulunan Kara Kartal ise üst sıralara yetişmek için bu mücadeleyi en kritik virajlardan biri olarak görüyor. F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un takımdaki eksiklere rağmen hücumdaki yıldızları ile Beşiktaş'ı yıkma planları yaptığı Cisse, Pelkas ve Perotti üçlüsüne özel görevler vereceği öğrenildi. Erol Bulut duran topta stoperler Tisserand ve Serdar Aziz'den gol aramalarını isteyecek.

FORVETLERİ KİLİTLEYECEK

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Rosier, Welinton, Montero ve Rıdvan'dan oluşması beklenen defans dörtlüsü ile rakibinin hücumcularını kilitleyeceği öğrenildi. Larin ve Aboubakar ile de sık sık görüşen Yalçın F.Bahçe'yi bu ikili ile yıkmayı düşünüyor. Fenerbahçe, rakibine 2005 yılından bu yana iç sahada mağlup olmadı. Kanarya, iç sahada Beşiktaş'a karşı son mağlubiyetini ise 17 Nisan 2005'te yaşadı.