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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Beşiktaş CANLI ANLATIM

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'in 10. haftasındaki dev derbide ile , Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş CANLI ANLATIM

29.11.2020, 18:54

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş 3 puan için sahaya çıkacak. Kritik mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Dev derbiye doğru! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 29 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Novak, Gustavo , Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse

Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubaka

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