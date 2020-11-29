Fenerbahçe - Beşiktaş CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş 3 puan için sahaya çıkacak. Kritik mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Dev derbiye doğru! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 29 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Novak, Gustavo , Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse

Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubaka