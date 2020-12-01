F.Bahçe’ye kabus çöktü

Süper Lig'in onuncu haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvede önemli kayıplar yaşadı. Bu yıl yenilenen kadrosu ve teknik heyetiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 haftada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler, 7. hafta sonunda maç fazlasıyla Alanyaspor'un önünde liderlik koltuğuna otururken, son 3 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında yara aldı. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in sezona kötü başlamasıyla yedinci hafta sonunda en yakın rakibi Galatasaray'ın 4 puan önüne geçen Fenerbahçe, avantajını 3 haftada yitirdi.

KADIKÖY'DE BÜYÜ BOZULDU

Fenerbahçe, son 3 haftada sahasında yaşadığı Konyaspor ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından kaybettiği 6 puanla 3. sıraya geriledi ve rakiplerinden Galatasaray'ın averajla gerisine düştü. Sarılacivertliler, bu sezon deplasmanda çok iyi bir performansa imza atarken, evinde kritik kayıplar yaşadı. Ligde geride kalan 10 haftada 20 puan topladı, 10 puan yitirdi. Söz konusu dönemde kayıplarının sadece 2 puanını deplasmanda yaşayan Fenerbahçe, 8 puanı ise evinde kaybetti. sarı-lacivertli ekip Kadıköy'de 27 sezon sonra üst üste 2 kez yenilmiş oldu.