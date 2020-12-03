Fenerbahçe’de hedef Jesus

FENERBAHÇE'DE stoper hattında yaşanan sıkın-tı sebebiyle arayışların başladığı bilinirken yaz transfer döneminde de Sarı Kanarya ile anılan Roma'dan Juan Jesus yeniden gündeme alındı. 29 yaşındaki başarı-lı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Lemos ve Tisserand arasındaki uyumsuzluk ve Serdar Aziz'in de bu bölgede beklentileri karşılayamaması sebebiyle Juan Jesus transferinin bitirilmesi bekleniyor.

ENNER VALENCIA GERİ DÖNDÜ

BU arada korona virüsten kurtulan ve testi negati-fe dönen Enner Valencia İstanbul'a geldi. PCR testi yapı-lacak oyuncunun testi bir kez daha negatif çıkarsa, takı-ma dahil olacak. Bir süredir takımdan ayrı kalan ve bu süreçte iki kez Kovid-19 testi yapılan Sinan Gümüş'ün iki testi de negatif çıktı. Bu arada Mauricio Lemos sakat-lığı nedeniyle 3 hafta takımdan ayrı kalacak