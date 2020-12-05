Fener’de ilk aday Duarte

F.Bahçe'de savunmaya takviyeye yönelik arayışlar tam gaz sürerken Leo Duarte ismi ön plana çıktı. Zengin hücum hattına karşın defansta fazla alternatifi bulunmayan sarı-lacivertliler Milan ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki Brezilyalı stoper için nabız yoklamayı hedefliyor. Roma'dan Juan Jesus'u da gündeminde bulunduran Kanarya'nın Duarte'nin transferine yoğunlaştığı ve bu transferi bir an önce gerçekleştirmenin yollarını aradığı öne sürüldü. Bu sezon Milan ile 1 lig ve 1 Avrupa sınavına çıkan oyuncu iki karşılaşmada 30 dakika süre aldı.

94 MAÇTA OYNADI

İki sezondur Milan forması giyen oyuncu daha öncesinde de 4 sezon Flamengo'da görev aldı. Kariyerinde 94 maça çıkan futbolcu bu süreçte 2 kez rakip fileleri sarstı. Fenerbahçe son 2 yılda yaptığı stoper transferleriyle dikkati çekti.