Fener havalı Horoz yaralı

Süper Lig'de kötü günler geçiren Denizlispor, sahasında nefesleri kesen maçta Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Kanarya bu galibiyetle zirve takibini sürdürdü. 9. dakikada Ferdi'nin sağ taraftan ceza sahası içine girerek verdiği pasta Cisse düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1. 41'de Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Gökhan'ın kafa vuruşundatopk ağlara gitti: 0-2. 41'de Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz kafayla çevirdi, Tisserand kale önünde ağlara yolladı. Ancak VAR kararı sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



KURTARIŞLARIYLA GEÇİT VERMEDİ

51'de Aissati ortaladı, Mesanovic'in kafa vuruşunda Serdar Aziz'den seken top kaleci Altay'da kaldı. Daha sonra VAR'a giden hakem penaltı kararı verirken Serdar'a kırmızı kart gösterdi. 55'te Murawski'nin kullandığı penaltıda Altay topu kornere çeldi. 56'da Aissati'nin sert şutunu kaleci Altay müthiş çıkardı. 87'de Sagal'ın kale ağzına yerden çevirdiği topu Altay sektirdi. Mustafa'nın vuruşuyla havalanan topa Rodallega hareketlenmişti ki devamında Varela'nın şutunda top auta çıktı. Karşılaşma 2-0 sona erdi.



EROL BULUT'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

FENERBAHÇE'NİN teknik direktörü Erol Bulut, geçen hafta 4-3 kaybettikleri Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Erol Bulut, Denizlispor maçında sakatlıkları bulunan Mauricio Lemos ve Diego Perotti, sarı kart cezalısı Luiz Gustavo ile derbideki kötü performansı sonrası Filip Novak'ı yedek kulübesine çekerken bu oyuncuların yerlerine Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Caner Erkin'e şans verdi.



HASRET SÜRÜYOR

Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'ye sahasında mağlup olurken güçlü rakibi karşısındaki galibiyet hasretini yine dindiremedi. Yeşil-siyahlılar, İstanbul ekibini en son 15 yıl önce 18 Mart 2005'te yine Denizli'de 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Horoz bu tarihten sonra oynanan 12 maçta ise 8 yenilgi ve 4 beraberlik almıştı. Alınan bu sonucun ardından Denizli'nin galibiyet hasreti 13 maça çıktı.



PROTOKOLDE OLAY

Karşılaşmanın 27. dakikasında orta sahada yaşanan bir pozisyon sonrası Cisse yerden kalkamadı. Hakem oyunu devam ettirirken bu pozisyon sonrası protokol tribününde gerginlik yaşandı. İki takımın yöneticileri arasında bir anda sözlü sataşma yaşandı. Ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, protokolde bulunan Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e dönerek, "Sayın valim niye susturmuyorsunuz bunları" demesi üzerine gerginlik tırmandı ve iki takım yöneticileri birbirlerinin üzerine yürüdü. Tribünde yer alan polisler hemen protokol tribününe gitti. Bu sırada maçın hakemi Ali Palabıyık oyunu bir süre durdurarak olayların yatışmasını bekledi. Polisin müdahalesi sonrası olay daha da büyümeden engellenirken güvenlik güçleri iki takımın yöneticileri arasına tampon bölge kurdu. Öte yandan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, olayların ardından ilk yarının bitmesini beklemeden stadı terk etti.

SEBAHATTİN ALP