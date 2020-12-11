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Haberler Fenerbahçe Denizlispor Paşa’ya konuk

Denizlispor Paşa’ya konuk

Denizlispor Paşa’ya konuk
Giriş Tarihi: 11.12.2020

SÜPER Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, bugün İstanbul'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Ramazan Keleş yönetecek. Kritik mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde 10 maçta 6 puan alarak 20. sıraya demirleyen Horoz, Kasımpaşa önünde 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Ege ekibinde tedavileri süren Sakıb, Özgür, Oğuz Yılmaz, Subotic ve Dossevi Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da cezalı Florent ile sakat Jeanvier, Haddadi, Ahmet, Aytaç, Gilbert ve Gerard yok.

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