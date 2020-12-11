Kanarya’dan Salvio bombası

SÜPER Lig'de şampiyonluk hedefini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, ocak ayında transfer harekatına devam edecek. Sarı-lacivertli ekibin Başkanı Ali Koç, takım içinde yaşanan sıkıntıları çözmek için stoper, forvet ve kanat transferi yapılacağını ima etmişti. Bu doğrultuda radara alınan isimler arasında Eduardo Salvio'nun da olduğu iddia edildi. Sezon başında da gündeme gelen Arjantinli sağ açığın kulübü Boca Juniors'ta yaşadığı sıkıntıları sarı-lacivertli yönetim fırsata çevirip transferi gerçekleştirmek istiyor. Uygun şartlar oluşursa ocak ayında Salvio için girişimde bulunulacak. Hem Sosa, hem de Perrotti'nin olduğu ortamda Salvio'nun Fenerbahçe'ye transferine büyük engel çıkmayacağı düşünülüyor.