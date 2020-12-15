Fener’in ocak planı

Süper Lig'de 3 iç saha maçında puan yüzü göremeyen F.Bahçe'deki istikrarsız tablo moralleri bozarken, sarı-lacivertliler devre arasında geniş çaplı bir operasyonunun planlarını yapıyor. Öncelikle takımdan ayrılması gereken isimleri belirleyecek olan Kanarya, defans hattına muhakkak bir takviye yapmayı hedeflerken bu konu ile ilgili çalışmalar vakit kaybetmeden başladı.

ADEMİ YOLCU GİBİ

F.Bahçe'de bekleneni veremeyen Sadık ve Kemal Ademi gibi isimlerle Ocak'ta yolların ayrılacağı konuşulurken yıllık ücreti 1.5 milyon euro olan Dirar'ın durumunun da çözülmesi bekleniyor. Kanarya'nın savunma ile ilgili ise üç ismin durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Roma'dan Juan Jesus için istekli olan sarı-lacivertlilerin Sampdoria'dan Omar Colley ve Newcastle'dan ayrılması gündeme gelen Fabian Schar konusunda da temaslarının devam ettiği gelen haberler arasında. Omar Colley'in sözleşmesi 2022 yılına kadar sürerken Schar'ın mukavelesi ise sezon sonunda bitecek.



30 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

BU sezon deplasmanda aldığı başarılı sonuçlara karşın evinde yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çeken Fenerbahçe, Süper Lig'de 12 haftalık periyot itibarıyla sahasında oynadığı maçlarda son 30 sezonun en kötü performansını sergiledi. Sahasında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Erol Bulut'un öğrencileri, hanesine 7 puan yazdırabildi.

1990-1991 SEZONU GİBİ

SARI-LACİVERTLİ ekip, 12 haftalık periyotlar dikkate alındığında evinde son olarak en kötü performansı 1990-1991 sezonunda ortaya koymuştu. Fenerbahçe, söz konusu sezonda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşamış ve 6 puan elde edebilmişti. Fenerbahçe, Süper Lig'de 4 karşılaşmalık periyotta önemli rakiplerle mücadele edecek. Sarı-lacivertliler; sırasıyla Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.