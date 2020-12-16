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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe’de çözüm aranıyor

F.Bahçe’de çözüm aranıyor

Başkan ile sportif direktör kötü gidişata son vermek için teknik heyetle görüşecek.

F.Bahçe’de çözüm aranıyor
Giriş Tarihi: 16.12.2020

SEZONA yaptığı flaş transferlerle başlayan ancak geride kalan maçlarda umduğunu bulamayan Fenerbahçe, son karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a da 3-0 yenilerken, başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu sorunları çözmek için toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda futbolcuların sorumluluk almadığı, oyuncuların nasıl olsa maçı kazanırız düşüncesinde olduğu vurgulandı. Yönetimin, teknik direktör Erol Bulut'la toplantı yapılması yönünde karar aldığı belirtildi.

GÜNDEMDE SAMUEL KALU VAR
SARI-LACİVERTİLER, Bourdeaux forması giyen Samuel Kalu'yu transfer listesine aldı. Yönetimin, yazın transferini bitiremediği 23 yaşındaki Kalu içi kısa süre içinde Fransız kulübü ile görüşeceği öğrenildi. Başkan Ali Koç'un Kalu'nun transferi için kesenin ağzını iyice açacağı ifade edildi.

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