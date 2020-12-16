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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor CANLI

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5. tur maçında , Ülker Stadyumu'nda Karacabey Birlikspor'u ağırlıyor.

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor CANLI

16.12.2020, 20:56

CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde, iç sahada oynadığı son 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertliler, Karacabey karşısında son 16'ya kalmak için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Altay, Novak, Serdar, Sadık, Nazım, Gustavo, Sosa, Ömer Farık, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

KARACABEY BLD. 11'İ: Veysel, Sergen, Rasimcan, Onur, Hasan, Gökhan, Taşkın, Arda, Dijlan, Berk Ali, Ömer

MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Öte yandan maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

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