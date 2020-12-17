Bakasetas atağı

Süper Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe yönetimi, ara transfer dönemi öncesi büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Bakasetas'ın alınması yönünde yönetime rapor verdiği ortaya çıktı. Güney ekibinin Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta 2 gol atarak yıldızlaşan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı. Yunan yıldız kendisine İtalyan takımı Lazio'nun da talip olduğunu belirtti.

56 MAÇTA 18 GOL ATTI

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Fenerbahçe'de forma giyen yurttaşı Dimitrios Pelkas'ı çok sevdiğini belirten Bakasetas, "Pelkas bulduğu şansları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Üst düzey bir oyuncu. Ben şuan için Aytemiz Alanyaspor'un başarısına odaklandım" dedi. Yunan futbolcu, geçen sezon 700 bin Euro karşılığında AEK'ten transfer edilmişti. Bakasetas, Alanyaspor formasıyla bugüne kadar 56 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 18 gol attı, 10 asist yaptı.