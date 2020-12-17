Fenerbahçe turladı

FENERBAHÇE, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup edip son 16 turuna adını yazdırdı. 11. dakikada sağdan Nazım'ın kale alanına doğru ortaladığı topa Thiam'dan önce müdahale etmek isteyen Onur, kendi ağlarını sarstı: 1-0. 28'de Dijlan'ın uzun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Ömer topu kafayla önüne almak isterken kaleci Altay'ın koluna çarptı. Hakem, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Altay'a doğrudan kırmızı kartını gösterdi. 36'da Berk Ali ve 45'te Dijlan'ın gollük vuruşlarını kaleci Oytun çıkardı. 47'de Pelkas'ın pasında Thiam topu ağlara yolladı ama gol ofsayta takıldı. 63'te Thiam sol kanattan taşıdığı topu ceza alanı ön çizgisine doğru çıkardı gerilerden gelen Ozan'ın sert şutunda top savunmadan döndü. Vasatın üstüne çıkılmayan ikinci yarıda kalesini koruyan Fenerbahçe, 1-0 galip gelip tur vizesini kaptı.