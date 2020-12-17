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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe turladı

turladı

Sarı-lacivertli takım, kaleci Altay'ın kırmızı kart görmesiyle 62 dakika 10 kişi oynadığı maçta 3. Lig ekibi 'u yenip son 16 turuna kaldı.

Fenerbahçe turladı
Giriş Tarihi: 17.12.2020

FENERBAHÇE, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup edip son 16 turuna adını yazdırdı. 11. dakikada sağdan Nazım'ın kale alanına doğru ortaladığı topa Thiam'dan önce müdahale etmek isteyen Onur, kendi ağlarını sarstı: 1-0. 28'de Dijlan'ın uzun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Ömer topu kafayla önüne almak isterken kaleci Altay'ın koluna çarptı. Hakem, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Altay'a doğrudan kırmızı kartını gösterdi. 36'da Berk Ali ve 45'te Dijlan'ın gollük vuruşlarını kaleci Oytun çıkardı. 47'de Pelkas'ın pasında Thiam topu ağlara yolladı ama gol ofsayta takıldı. 63'te Thiam sol kanattan taşıdığı topu ceza alanı ön çizgisine doğru çıkardı gerilerden gelen Ozan'ın sert şutunda top savunmadan döndü. Vasatın üstüne çıkılmayan ikinci yarıda kalesini koruyan Fenerbahçe, 1-0 galip gelip tur vizesini kaptı.

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