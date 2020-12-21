Fenerbahçe’de moraller bozuk

Süper Lig'e yaptığı 18 yeni transfer ile son derece hızlı giriş yapan ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen F.Bahçe, istediği sonuçları bir türlü alamıyor.

ACI ÇEKİYORUZ"

Ligde oynadığı son iki maçta önce Yeni Malatyaspor'a son olarak da deplasmanda Gazintep FK'ya yenilen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut aldıkları olumsuz sonuçların ardından acı çektiklerini söyledi. Bulut, "Avrupa'da en çok penaltı veren defansa sahibiz. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Sıkıntılarımız büyük" dedi. Görevinin başında olduğunu ifade eden Erol Bulut şöyle devam etti: "SAVAŞACAĞIZ"

"Üçüncü sıradayız, 23 puanımız, 27 maçımız var. Herkes 'Hocam sen ne anlatıyorsun?' diyecektir ama bu böyle. Yeni bir takımız. Sakatlar var, bunlar bizim için önemli futbolcular. Tabii bunun bir bahanesi yok, söylediğim gibi bu duruma biz birlikte girdik, bu durumdan birlikte savaşarak çıkmayı da öğreneceğiz."