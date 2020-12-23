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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Başakşehir (CANLI ANLATIM)

-Başakşehir ()

'in 14. haftasında Fenerbahça, Ülker Stadyumu'nda 'i konuk edecek. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sebebiyle acil 3 puan ihtiyacı duyan adeta kader maçına çıkacak. Haberimizden olarak maçı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe-Başakşehir CANLI ANLATIM

23.12.2020, 18:52

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand,Novak, Gustavo, Sinan, Mert, Thiam, Caner, Ademi.

BAŞAKŞEHİR (Muhtemel): Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbamba, İrfan, Mehmet, Visca, Giuliano, Deniz, Crivelli.

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