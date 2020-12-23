Fenerbahçe-Başakşehir CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand,Novak, Gustavo, Sinan, Mert, Thiam, Caner, Ademi.
BAŞAKŞEHİR (Muhtemel): Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbamba, İrfan, Mehmet, Visca, Giuliano, Deniz, Crivelli.
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