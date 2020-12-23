Kritik çarşamba

Süper Lig'de bu akşam zirveyi yakından ilgilendiren maçta F.Bahçe ile Başakşehir Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Kadıköy'de bu sezon galip gelmekte zorluk yaşayan ve son haftalarda büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir mücadelesiyle yeniden çıkış arayacak. Kanarya gibi rakibi Başakşehir de sancılı. Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan turunculacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne mağlup olmuştu.

25. KEZ OYNUYORLAR

F.Bahçe ile Başakşehir, Süper Lig'de 25. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 24 maçta Fenerbahçe 12, Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



FENERBAHÇE'DE 6 SAKAT, 1 CEZALI

SAKATLIKLAR ve hastalıklar sebebiyle 8 futbolcusundan yararlanamayacak olan Erol Bulut'un Başakşehir maçına nasıl bir 11 ile çıkacağı merak konusu. Sezona 18 transferle başlayan F.Bahçe'de her ne kadar alternatif bir kadro kurulsa da hayati öneme sahip mücadele öncesinde Samandıra'da yoğun bir mesai söz konusu. Kanarya'da Sosa, Perotti, Valencia, Samatta, Tolga ve Lemos'un sakatlıkları bulunurken Pelkas cezalı.