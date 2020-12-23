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Haberler Fenerbahçe Ozan Tufan’ın testi pozitif

’ın testi pozitif

Ozan Tufan’ın testi pozitif
Giriş Tarihi: 23.12.2020

FENERBAHÇELİ milli futbolcu Ozan Tufan, yeni tip korona virüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ozan Tufan, "Bugün yapılan Kovid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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