Başakşehir’i şimşek çarptı

Süper Lİg'de haftalardır kazanamayan iki ekibin maçında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i yendi: 4-1. Ancak hakem Bahattin Şimşek kararlarıyla Başakşehir'in kaderiyle oynadı. 6. dakikada Başakşehir'de Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta Skrtel'in vuruşu direkten döndü. Dönen topu Mahmut tamamladı: 1-0. 26'da İrfan Can, ceza sahası dışından yaptığı ilk şut girişimi Thiam'dan döndü. Dönen topu tekrar alan İrfan'ın çektiği ikinci şutu da az farkla auta çıktı. 45+2'de Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci Volkan tokatladı. Arka direkte topla buluşan Nazım, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

KIRMIZILAR PEŞ PEŞE GELDİ

52'de Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından sert şutu kaleci Altay'dan sekti topu Crivelli tamamladı ancak top üst direkten dışarı çıktı. 60'da Caner korner atışını kullandı, arka direkte Tisserand topu filelere yolladı: 2-1. 68'de Rafael, Thiam'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. 70'de Başakşehir Teknik Direktörü Okan Burak, itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. 73'te İrfan Can yoğun itirazları sonucu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 84'te Gustavo şutunu gönderdi ve topu filelerle buluşturdu: 3-1. 88'de c Mert Hakan rakibini geçip maçın skorunu ilan etti: 4-1.



KANARYA SİL BAŞTAN

SÜPER Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen haftaki Gaziantep FK maçına göre takımını 2'si zorunlu 5 değişiklikle sahaya sürdü. Sarı-lacivertli ekipte, cezalı Dimitris Pelkas ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ozan Tufan, bu mücadelede forma giyemedi. Cisse, Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Oytun Özdoğan da yedekler arasında yer aldı. Erol Bulut, cezası sona eren Altay Bayındır'ın yanı sıra Caner Erkin, Thiam, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi'ye ilk 11'de şans verdi.



GELEN TEPKİLER

FENERBAHÇE-MEDİPOL Başakşehir maçının ardından ünlü yorumcular da maçın hakem Bahattin Şimşek hakkında sert eleştirilerde bulundular. İşte bazı yorumlar;

AHMET Çakar: Utanmazlar,ahlaksızlar. Türk futbolunu rezil ettiniz. Gencecik hakemleri tetikçi kullandınız.

ERMAN Toroğlu: Fenerbahçe'de Alex'in verdiği katkıyı 1 maçta verdi baba bu Bahattin Şimşek. Ben böyle eyyamın önünde şapka çıkartırım. Ayıp be ayıp!

RIDVAN Dilmen: Hakem bugün maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Hakem 0-0 giden bir oyunda, daha geride oynanacak 80 küsur dakika varken, Fenerbahçe'nin en güçlü oyuncusu Gustavo'yu atamadı.

ERMAN Özgür: "Kötü niyetli haricinde hiçbir hakemi konuşmuyoruz. Bugün maçı izleyen herkes hakemin kötü niyetini hissetti. Maçın 10. dakikasında başladı ayarlarıyla oynamaya. Türkiye'nin en iyi hakemi VAR'a çağırmış, izlemiş 'hayır' demişsin.



"HAKEM REZALETİNİ HEPİMİZ GÖRDÜK"

BAŞAKŞEHİR Başkanı Göksel Gümüşdağ, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, şöyle konuştu: "Hakem, Gustavo'ya verilecek direkt kırmızı kartı veremeyince, kontrolü kaybetti. Maçtaki hakem rezaletini hepimiz izledik, ben buna dikkat çekiyorum. Mesele, hakemlerin performansı düşük olabilir ama baktığınızda VAR'da tecrübeli bildiğimiz hakem çağırıyor. Hepimiz bakıyoruz net kırmızı, kart yok. Rafael'in pozisyonunda en ufak değme yok, çocuk çıldırıyor, atıyor. İrfan Can iki kelime söylüyor, atıyor. Öbür arkadaşa 90 dakika konuştu, atamadı. Bu hakemlerle olmaz, Bahattin Şimşek'ten de hakem olmaz. Sayın Tatlı'nın dürüst biri olduğunu biliyorum ama bu hakemin bu oyunu buradan bu kadar tansiyonlu hale getirmesine o adam ne yapacak bilmiyorum."