Yeniden Rojo

F.Bahçe'de devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kalırken stoper arayışları tam gaz devam ediyor. Kanarya'nın yaz transfer döneminde de ilgilendiği Manchester United'ın Arjantinli stoperi Marcos Rojo'ya yeniden kanca attığı öğrenilirken sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcunun imzaya yakın olduğu konuşuluyor. 30 yaşındaki oyuncu ile önümüzdeki günlerde bir transfer görüşmesi yapacak olan Kanarya, bu transferi uygun bir bonservis bedeli ile bitirmeyi planlıyor. Hem stoper hem de sol bek oynayan Rojo bu sezon takımında şans bulamazken 2014-2015 sezonunda İngiliz ekibine tranfser olmuştu.

JESUS DA LİSTEDE

Kanarya'nın Roma ile sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Juan Jesus için de girişimlerinin sürdüğü bilinirken 29 yaşındaki Sambacı'nın ayrılığa sıcak baktığı gelen haberler arasında.