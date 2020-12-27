F.Bahçe coştu

Haftayı 'Bay' geçecek F.Bahçe Ocak ayına yönelik transfer çalışmalarına odaklandı. Yaz transfer dönemindeki flaş takviyeleri ile dikkat çeken Kanarya, ara transfer döneminde de adından çok söz ettirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler ile ilgili ilk flaş iddia İspanya'dan geldi. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre F.Bahçe, Atletico Madrid'le sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan golcü oyuncu Diego Costa'nın peşinde. Haberde yıldız isim için 4 takımın takipte olduğu belirtilirken İstanbul ekibi dışında Napoli, Tottenham ve Everton da tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için ısrarcı davranıyor. Fenerbahçe ayrıca savunmaya yönelik girişimleri için de gaza bastı. Stoper transferini ilk sırada tutan Kanarya, iki oyuncuyu daha gündemine aldı.

SAVUNMA PLANI

Napoli forması giyen Sırp savunmacı Maksimovic'i gündeminde tutan Kanarya, Milan'da oynayan eski yıldız oyuncusu Simon Kjaer için de nabız yoklayacak. 31 yaşındaki başarılı Danimarkalı futbolcunun kulübü ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.