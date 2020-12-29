Fenerbahçe iki koldan

Fenerbahçe, defansa takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Lazio'da forma giyen Denis Vavro ile Arsenal'in kadroda düşünmediği Sokratis Papastathopoulos ile görüşmelere başladı. Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'ın performansından memnun olmayan yönetim, Denis Vavro için Lazio ile bir görüşme yaptı. İstanbul ekibi 2 milyon Euro teklif etti. İtalyan temsilcisinin geçen sezon başında Kopenhag'dan 10 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki Slovak stoper için 1.5 yıllığına 2.5 milyon Euro kiralık bedeli istediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Vavro'nun yanı sıra listesine Papastathopoulos'u da ekledi.

TAKIMDA FORMA GİYEMEDİ

İngiliz temsilcisi Arsenal'in hocası Mikel Arteta'nın kadro dışı bıraktığı Papastathopoulos'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Papastathopoulos, bu sezon takımında forma giyemedi.Defansa takviye yapacak İstanbul temsilcisi, Lazio'dan Denis Vavro ile Arsenal'den Papastathopoulos'u istiyor.