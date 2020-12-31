Fenerbahçe’de hedef N’Koulou

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefini ıskalamak istemeyen Fenerbahçe, savunmaya takviye için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin, İtalya'ya yönünü çevirdiği ve Torino forması giyen Nicolas N'Koulou'yu renklerine bağlamak için çaba harcadığı öğrenildi. Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 30 yaşındaki Kamerunlu başarılı futbolcu için nabız yoklayan Sarı Kanarya yönetimi transferi mutlu sonla noktalamanın yollarını arıyor.

FRANSA'DA YILDIZI PARLADI

Ülkesi Kamerun'da Kadji Sports ekibinde futbola başlayan 30 yaşındaki savunmacı daha sonra Fransa temsilcisi Monaco'ya transfer olarak kariyerini uzun süre Fransa'da sürdürdü. Olimpik Lyon'da da forma giyen N'Koulou, kiralık olarak forma giydiği Torino'ya 2018 yılında 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kamerun Milli Takımı'nda da 72 kez forma giyen futbolcu, milli formayla 1 de gol attı.