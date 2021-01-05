F.Bahçe kaldığı yerden

Süper Lig'de Başakşehir galibiyetinin ardından geçen haftayı bay geçen Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek ikide iki yaptı ve zirve takibini sürdürdü: 0-3. 14'te Mert Hakan sol kanattan ortasını Pelkas, Thiam'a indirdi. Bu futbolcunun düzgün şutunda top filelerle buluştu: 1-0. 45+1'de Pelkas'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Thiam, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği düzgün şutla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0. 59'da Fenerbahçe Pelkas'la hızlı geldi, sağ kanattaki Thiam'ı gördü onun çevirdiği topa Sinan gelişine vurdu ancak top Ramazan'da kaldı. 68'de sağ kanattan hızlı gelişen atakta Valencia içerideki Pelkas'ı gördü, onun vuruşunda top direğin dibinden az farkla auta gitti. 72'de savunmanın hatasını değerlendiren Hodzic ceza alanında içeriye çevirdi karambolde kalan topu Altay uzaklaştırdı. 86'da Ozan'ın pasına haraketlenen Ferdi, savunmanın arkasına sarkarak Ramazan'la karşı karşıya kaldı, kalecinin üzerinden aşırttığı topla skoru belirledi: 0-3.



NOVAK ŞOKU

FENERBAHÇE'DE Kasımpaşa karşı-sında ilk 11'de oyna-ması beklenen Filip Novak kadroya alın-madı. Çek oyuncunun maçtan önce yaşadı-ğı sakatlık nedeniyle ağrısının bulunduğu ve kadrodan çıkarıl-dığı öğrenildi.



VALENCA İLK 11'DE

FENERBAHÇE'NİN Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, 3 maç sonra yeniden kadroya döndü. Korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra uzun süreli sakatlık yaşayan ve takımdan ayrı kalan Valencia, son olarak ligin 11. haftasında 6 Aralık'ta Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer almıştı. Söz konusu karşılaşmaya yedek başlayan Valencia, ardından sakatlık yaşamış ve 3 lig maçı kaçırmıştı.



Fenerbahçe'nin Tanzanyalı santrforu Mbwana Samatta, 42 gün sonra kadroya dahil edildi. Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan 28 yaşındaki futbolcu, son olarak 24 Kasım'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'a karşı forma giymişti. Samatta, Kasımpaşa karşısında maça kulübede başladı.



BULUT'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'in 16. haf-tasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbah-çe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkla-rı Medipol Başakşehir maçı-na göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Ser-dar Aziz, Caner Erkin, Novak ve Ademi'nin yerlerine Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan, Dimit-ris Pelkas ve Enner Valen-cia'ya ilk 11'de görev verdi. Bulut, Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatırken, savun-ma dörtlüsü Sanga-re, Tisserand, Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar'dan oluştu. Orta ikilide Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'ı görev-lendiren Bulut, hücumun sağında Valencia, solun-da ise Sinan Gümüş'ü saha-ya sürdü. Forvet arkasında Pelkas görev alırken, santr-forda Thiam şans buldu.