Fenerbahçe’den çifte hamle geldi

Süper Lig'de oynadığı son maçta Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, orta saha ve forvet hattını güçlendirmek için gündemine iki oyuncu aldı. Sarı-lacivertlilerin İskoç ekibi Celtic'in transferi için devreye girdiği Queens Park Rangers forması giyen Bright Osayi-Samuel ile görüştüğü belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda biteceği için kulübünün uygun bir bonservis ile devre arasında oyuncuyu göndermek istediği gelen haberler arasında. Championship'te 20 maça çıkan Osayi- Samuel, 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.



GOL KRALI DA GÜNDEMDE

Forvete de istediği verimi alamayan kadrosunda Papis Cisse, Enner Valencia, Samatta ve Thiam gibi isimleri bulunduran Fenerbahçe, Norveç ekibi Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı forvet Kasper Junker'i transfer etmek için harekete geçti. Bu sezon Bodo Glimt formasıyla 24 maça çıkan Kasper Junker fileleri 25 defa sarsmayı başardı. Kariyeri boyunca 165 maça çıkan Junker, 58 gol 26 asiste imza attı. Bodo Glimt ile geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Junker, sezonu da gol kralı olarak tamamladı ve şampiyonluğa büyük katkısı oldu.