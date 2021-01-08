F.Bahçe gaza bastı

Süper Lig'in 17. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 2-1 yenerek ligde ikinci sıraya yükseldi. Maçın 12. dakikasında Ozan'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Sinan Gümüş'ün şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 45+1'de Ozan'ın pasıyla topla sağdan ceza sahasına giren Thiam'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 45+3'te verkaçla ceza sahası içine giren Efecan'ın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Altay son anda topu kornere çeldi. İkinci yarıya Alanya atak başladı. 48'de Efecan'ın kornerinde kaleci Altay topu yumrukladı. Tzavellas'ın kafayla indirdiği topu önünde bulan Davidson zor olanı yapıp topu üstten auta attı.

NEFES KESTİ

65'te Tzavellas'ın kısa geri pasında kalesini terk eden Marafona'nın müdahalesiyle Valencia yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Marafona, Valencia'nın penaltı atışında gole izin vermedi. 69'da Ozan'ın ara pasında topla buluşan Pelkas plase vuruşla topu filelere yolladı: 2-0. 79'da Caulker'in serbest atışında Babacar F.Bahçe ceza alanında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Babacar gole çevirdi: 2-1. Maç bu skorla bitti.



OZAN TUFAN'A MİLAN KANCASI

Fenerbahçe'de performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan, İtalyan ekibi Milan'ın yakın takibine takıldı. Fenerbahçe'nin dün Kadıköy'de Alanyaspor'u konuk ettiği maçı tribünden Serie A ekibi Milan'ın scoutları takip etti. Milan'ın scout ekibinden iki yetkili isim Kadıköy'de sık sık orta saha oyuncusu ile ilgili notlar aldı. Ozan dün Sinan ve Pelkas'ın attığı gollerin asistini yaparken, orta sahadaki performansıyla maça damga vurdu. İngiltere ve Rusya'dan performanda bazı takımların gündemine giren Ozan için F.Bahçe yönetiminin minimum 15 milyon Euroluk bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.



F.BAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, son oynadıkları Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Genç teknik adam, geçen hafta etkili bir performansa imza atan Mert Hakan'ın yerine koronavirüs testi negatife dönen Caner Erkin'i ilk 11'de sahaya sürdü. Kasımpaşa maçında Caner Erkin ve Filip Novak'ın yokluğunda sol bekte görevlendirilen ve etkili bir performansa imza atan Sadık, bu maçta ise stopere döndü. Hafif sakat- sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Jose Sosa riske lıkları edilmezken iyileşmeyen Tolga Ciğerci, Filip Novak, Kemal Ademi ve Diego Perotti dünkü kritik maçta kadroda yer almadı.