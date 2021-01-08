İşlem tamam

FENERBAHÇE, sarı-lacivertli camianın merakla beklediği Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı. Dün akşam 2-1 kazanılan Alanyaspor maçı sonrasında sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran haber geldi. 32 yaşındaki yıldız ile önceki gün 3.5 yıllığına anlaşma sağlayan sarılacivertli kurmaylar, İngiliz Premier Lig ekibi Arsenal ile de tüm pürüzleri giderdi. Bu gelişmenin ardından Türk asıllı Alman orta saha futbolcusunun Fenerbahçe forması giymesi kesinleşti. Mesut Özil'in 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. İngiliz basınında da Mesut Özil manşetlerden düşmüyor. Gazetelerde Özil'in rekor ücretle Arsenal'e transfer olduğu ve şimdi bedavaya Türkiye'nin yolunu tutacağı belirtildi. Haftada 350 bin sterlin kazanan Özil'in, bu yıl kalan maaşının Arsenal tarafından da ödeneceği iddia edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da Alanyaspor maçı sonrası Özil'in transferi ile ilgili "Transfer dönemi herkes kadrosunu güçlendirmek istiyor. Mesut Özil adı çok geçiyor. Önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanır diyorum" ifadelerini kullandı.