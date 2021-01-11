Fenerbahçe zirve aşkına

FENERBAHÇE, bugün Erzurumspor'a konuk olacak. Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Perotti, Sosa ve Tolga Ciğerci, kritik maçta takımdaki yerlerini alamayacak. Gökhan Gönül ile Filip Novak'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.Ayrıca Oğulcan Çağlayan hatalı fesih nedeniyle 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı. Bu kararın 2 kulüp ve futbolcunun temsilcisine gönderildiği öğrenilirken, Galatasaray Kulübü'nün kararı Tahkim Kurulu'na taşıyarak itiraz edeceği belirtildi. Geçen sezon Ç.Rize, Oğulcan'ın +1 yıllık opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzatmış, oyuncu ise bunu kabul etmeyerek lig devam ettiği sırada sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.