Fenerbahçe güle oynaya

Fenerbahçe, Erzuruspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve başarılı grafiğini sürdürdü: 0-3. 8. dakikada Pelkas'a hareket sonrasında kazanılan serbest vuruşu Caner kullandı. Bu oyuncunun sol kanattan yaptığı ortada kaleci Fanolle çıkarak iki hamlede topa sahip oldu. 45+6. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Sinan ceza sahası içerisinde Pelkas'ı gördü. Pelkas uygun durumdaki Mert Hakan'a pasını çıkardı. Bu futbolcu sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 48. dakikada Sinan uygun durumdaki Pelkas'ı gördü. Palkas'ın yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2. 51'de Caner'in sol taraftan ortasında kale önünde yükselerek kafayı vuran Sinan topu filelere gönderdi: 0-3. 90+3'te Emrah'ın kornerinde Gomes vurdu, top direğe çarparak auta çıktı. Maç 3-0 F.Bahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.



PELKAS FIRTINASI DEVAM EDİYOR

F.Bahçe'nin başarılı yıldızı Pelkas, dün görevini başarılı bir şekilde yerine getirdi. Dün 1 gol atıp 1 asist yapan oyuncu toplamda gol ve asist sayısını 4'e çıkarttı. Pelkas forma giydiği son 4 karşılaşmada boş geçmezken asistleri ve golleri ile takımının en çalışkan isimlerinin başında yer alıyor.



SİNAN GÜMÜŞ ÇOK KIZDI

F.Bahçe'de dün asist ve gol katkısı ile dikkat çeken Sinan Gümüş, ikinci yarıda oyundan alınmasına tepki gösterdi. Karşılaşmanın 62. dakikasında Enner Valencia'ya yerini bırakan Sinan, söylenerek kenara gelirken teknik direktör Erol Bulut başarılı oyuncusunu sakinleştirdi.



MERT HAKAN 3. GOLÜNÜ ATTI

F.Bahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezonki 3. golünü kaydetti. Yıldız oyuncu dün takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Mert Hakan daha önce ise ligde Gençlerbirliği ve Başakşehir sınavlarında fileleri sarsmıştı. Sarı-lacivertliler dünkü sonuçla birlikte müthiş serisini de sürdürdü ve 4'te 4 yaptı. Kanarya sırasıyla Başakşehir, Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum engellerini geçerek zirve yarışındaki iddiasını kanıtladı.



CANER CEZALI DURUMA DÜŞTÜDURUMA DÜŞTÜ

SÜPER Lig'in 18. haftasında Erzurumspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, bir ismi kaybetti. Mücadelenin 45+3. dakikasında sarı kart gören Caner Erkin, cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, gelecek hafta oynanacak olan Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek. Caner Erkin dün 6. asistini gerçekleştirirken F.Bahçe formasıyla bu sezon en fazla asist yapan oyuncu oldu.