Mesut Özil’le kasa dolacak

FENERBAHÇE'DE Mesut Özil heyecanı tavan yaparken, taraflar arasında yapılan 3.5 yıllık anlaşmayı duyurduğu transferin, artık resmiyete dökülmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcu ile daha önce 3.5 yıllık anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, transferin gerçekleşmesiyle birlikte yeni gelir kapıları da açmayı planlıyor. Fenerbahçe, Mesut transferinin resmileşmesinin ardından özel olarak hazırlanacak Mesut Özil maskeleri ve formalardan da büyük gelir elde etmeyi hedefliyor.

İMZASI GÖRKEMLİ OLACAK

30 liradan satışa çıkan maskelerden 100 bin satış hedefleyen Kanarya forma satışı ile de rekor kırmayı planlıyor. 400 bine yakın da forma satışını yakalamak isteyen Fenerbahçe yönetiminin bu planının tutması halinde, sarı-lacivertli kulübün kasasına kısa sürede toplam 100 milyon liraya yakın gelir girecek. Mesut Özil için ayrıca görkemli bir imza töreni de düşünülüyor. Ülker Stadyumu'nda Mesut Özil'e imza töreni düzenlemeyi planlayan sarı-lacivertliler, töreni hem kulüp kanalı hem de youtube üzerinden canlı yayınlayacak. Bu arada Mesut Özil, dün Twitter'da "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" yanıtını verirken "Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Ülkenin en büyük kulübü" diye konuştu.