F.BAHÇE ile G.Saray arasında yüksek gerilim yaşanıyor. G.Saray'ın Ç.Rizespor'dan olaylı bir şekilde Oğulcan Çağlayan'ı transfer etmesinin ardından Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun futbolcuya 6 maç men cezası ve sarı-kırmızılı ekibin de Karadeniz temsilcisine 1.2 milyon Euro ödemeye hükmetmesi üzerine ortalık karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Bu karar Türk futbolunda milat olabilmesi için bir fırsattır. Transfer yaparken belli kurallar vardır. Bunlara uyulmazsa da ceza görülmesi gerekir. Yıllarca belirli takımların hatta bir takımın bu kurallara önem vermeden transferi olmuş. Kısaca transfer yaparken futbolcu ayartmanın bir bedeli vardır. Futbolda bu bir suçtur ve üzerine gidilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

CENGİZ: HADSİZ BİR AÇIKLAMA

ALİ Koç'un açıklamalarının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de çok sert ifadeler kullandı. Cengiz, "Böyle hadsiz bir açıklama olamaz. Ali Koç, bizi ayartan kulüp olarak gösteriyor. Sen yargıyı, tahkimi baskı altına alamazsın" dedi.