Fenerbahçe çıldırdı

Mesut Özil transferini açıklamaya çok yakın olan F.Bahçe, transferde dur durak bilmiyor. Geçtiğimiz yaz transfer şampiyonu olan sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen yıldız isim dışında Beşiktaş'ta sözleşme yenilemeyen Dorukhan Toköz'in transferini bitirmek için de yoğun çaba sarf ediyor. İddiaya göre Fenerbahçe; Mesut Özil transferine kaynak yaratmak için Jose Sosa ve Perotti ile yollarını ayıracak.

OZAN TUFAN DA GİDEBİLİR

Bu iki futbolcu dışında Ozan Tufan'ın da satılacağı öğrenilirken Ozan Tufan'ın yerine ise Dorukhan'ın monte edileceği konuşuluyor. Sarı-lacivertliler çifte bomba patlatmak için temaslarını hızlandırırken görüşmelerin sonucu bekleniyor. Öte yandan Mesut'un önceki gece sosyal medyadan Kanarya ile ilgili açıklamaları dünya gündemin-de de yer aldı. Mesut Özil'in bu soru cevap programına ESPN ve Mirror gibi büyük medya kuruluşları da geniş yer verdi. 'Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü' cevabını manşetlere taşıdı.

SADECE F.BAHÇE

Özil'in manejeri Erkut Söğüt de önemli açıklamalar yaptı. Söğüt: "Özil'in sözleş-mesi yazın bitiyor, İngiltere dışına transfer olduğu sürece, görüşmesi serbest. Mesut'un Fenerbahçeli olduğunu herkes biliyor. Sadece Fenerbahçeli değil, koyu bir Fenerbahçeli. Türkiye'ye gelirse sadece Fener-bahçe'de oynayacağını bana söy-lemişti" diye konuştu.



BOUPENDZA YOKLAMASI

Fenerbahçe'nin Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza'nın transferi için de nabız yokladığı öne sürüldü. Attığı gollerle bu sezonun en flaş isimleri arasında yer alan Gabonlu futbolcu biranda transferin gözdesi oldu. Boupendza, forma giydiği 15 karşılaşmada 12 kez rakip fileleri sarsarken görev aldığı son 4 maçta boş geçmeyerek 9 gol kaydetti.