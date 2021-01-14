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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe saldırıyor

F.Bahçe saldırıyor

Defansa takviye yapacak İstanbul temsilcisi, Simon Deli, Alves, Sokratis ve eski oyuncusu Kjaer’i gündemine aldı.

F.Bahçe saldırıyor

14.1.2021

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, defans hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler gündemine 4 isim aldı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Belçika ekibi Brugge'ün Fildişili oyuncusu Simon Deli için nabız yokladığı öğrenildi. Belözoğlu, 2.5 milyon Euro teklif ederken, Belçika basınına göre Brugge, Deli için F,Bahçe'den 4 milyon Euro istedi. İstanbul temsilcisi Deli'nin yanı sıra Milan'da forma giyen eski oyuncusu Simon Kjaer ile de ilgileniyor. Emre Belözoğlu'nun 31 yaşındaki oyuncuyla bizzat görüştüğü iddia edildi. Fenerbahçe, Arsenal'dan Sokratis'i de gündeminde tutuyor. Bu sezon İngiliz ekibinde sadece 2 maçta forma giyen ve ayrılması gündemde olan Yunan futbolcu ile de temasların sürdüğü kaydedildi.

4 OYUNCUDAN BİRİ
Sarı-lacivertli ekipte 2013- 2016 yılları arasında forma giyen ve şuan İtalyan temsilcisi Parma'da görev yapan Bruno Alves de sürpriz bir şekilde Kanarya'nın gündemine geldi. Fenerbahçe'nin 4 oyuncudan birini kadroya katacağı açıklandı.

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