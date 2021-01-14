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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe tur peşinde

tur peşinde

Fenerbahçe tur peşinde

14.1.2021

FENERBAHÇE, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci ve Jose Sosa, karşılaşmada forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. İstanbul ekibi Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etmeye başladı.

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