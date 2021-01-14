Fenerbahçe tur peşinde

FENERBAHÇE, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci ve Jose Sosa, karşılaşmada forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. İstanbul ekibi Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etmeye başladı.