  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Ademi savaşı

Ademi savaşı

Fenerbahçe’nin kiralık vermeyi düşündüğü golcü için yönetim Karagümrük, G.Birliği ve ile yarışıyor.

Ademi savaşı

15.1.2021

DIŞ transferde ileri uca da takviye yapmayı planlayan Göztepe, ibreyi yeniden Fenerbahçe'den Kemal Ademi'ye çevirdi. Sarı-lacivertli kulüpte kiralık verilmesi kararlaştırılan Ademi için bir kez daha devreye giren Göz-Göz, 24 yaşındaki Alman futbolcu için Süper Lig ekipleriyle kapışıyor. Ademi'ye Göztepe'nin yanı sıra Karagümrük, Gençlerbirliği ve Kayserispor da talip oldu. Ancak sarı-kırmızılı ekibin futbolcunun transferinde bir adım önde olduğu öğrenilirken transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. İsviçre uyruklu Ademi, St. Gallen ekibinde yetişirken Hoffenheim, Neuchatel Xamax ve Basel ekiplerinde forma giydi. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Ademi, ilk yarıda sadece 6 maçta forma giydi ve skor üretme başarısını gösteremedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ademi savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.