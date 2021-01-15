Ademi savaşı

DIŞ transferde ileri uca da takviye yapmayı planlayan Göztepe, ibreyi yeniden Fenerbahçe'den Kemal Ademi'ye çevirdi. Sarı-lacivertli kulüpte kiralık verilmesi kararlaştırılan Ademi için bir kez daha devreye giren Göz-Göz, 24 yaşındaki Alman futbolcu için Süper Lig ekipleriyle kapışıyor. Ademi'ye Göztepe'nin yanı sıra Karagümrük, Gençlerbirliği ve Kayserispor da talip oldu. Ancak sarı-kırmızılı ekibin futbolcunun transferinde bir adım önde olduğu öğrenilirken transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. İsviçre uyruklu Ademi, St. Gallen ekibinde yetişirken Hoffenheim, Neuchatel Xamax ve Basel ekiplerinde forma giydi. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Ademi, ilk yarıda sadece 6 maçta forma giydi ve skor üretme başarısını gösteremedi.